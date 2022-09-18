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Туреччина засудила рішення США щодо ембарго на поставки зброї Кіпру

Неділя, 18 вересня 2022, 18:30

Міністерство закордонних справ Туреччини рішуче засудило рішення США про зняття обмежень на експорт, реекспорт і трансфер озброєння щодо Кіпру на 2023 фінансовий рік (починається з 1 жовтня).

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що це рішення "ще більше посилить непоступливість греко-кіпрської сторони та негативно вплине на зусилля щодо вирішення кіпрської проблеми".

"Це призведе до гонки озброєнь на острові, завдаючи шкоди миру та стабільності в східному Середземномор'ї", - йдеться в заяві.

Анкара закликала Сполучені Штати переглянути своє рішення та проводити збалансовану політику щодо двох сторін на острові.

Обмеження на постачання зброї до Кіпру були запроваджені у 1987 році, щоб сприяти стабільності та запобігти "гонці озброєнь". На той час півострів уже був частково окупований Туреччиною, яка проголосила на цій частині невизнану Республіку Північний Кіпр.

У вересні 2020 року на тлі загострення між Туреччиною та Грецією США частково зняли багаторічне ембарго на постачання зброї до Республіки Кіпр. У Туреччині назвали цей крок "несумісним з духом союзницьких відносин" та припустили кроки у відповідь зі свого боку.

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Туреччина Кіпр США

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