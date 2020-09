CША частково зняли ембарго на постачання зброї до Кіпру, в Туреччині обурені

США частково зняли багаторічне ембарго на постачання зброї до Республіки Кіпр; у Туреччині назвали цей крок "несумісним з духом союзницьких відносин" та припустили кроки у відповідь зі свого боку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та турецьке Anadolu.

У вівторок, 2 вересня, держсекретар США Майк Помпео оголосив, що США частково знімають 33-річне ембарго на постачання зброї до Кіпру та посилюватимуть безпекову співпрацю з Нікосією.

Обмеження на постачання зброї до Кіпру були запроваджені у 1987 році, щоб сприяти стабільності та запобігти "гонці озброєнь".

"Республіка Кіпр є ключовим партнером у Східному Середземномор’ї. Я радий оголосити, що ми поглиблюємо співпрацю у сфері безпеки. Ми знімемо обмеження на продаж нелетального захисного озброєння та послуг для Республіки Кіпр у наступному фінансовому році", - оголосив Майк Помпео.

The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean. I am pleased to announce that we are deepening our security cooperation. We will waive restrictions on the sale of non-lethal defense articles and services to the Republic of Cyprus for the coming fiscal year.