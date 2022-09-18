У центрі Лондона очікують до 1 млн людей в день похорону Єлизавети ІІ

У Лондоні очікують, що близько 1 млн людей відвідають центральний район міста у день похорону королеви Єлизавети ІІ, що зробить цей день одним із найзавантаженіших для транспортної мережі британської столиці.

Про це повідомляє видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Представник відділу транспорту Лондона Енді Байфорд заявив, що після смерті королеви 8 вересня послугами скористалася "велика кількість додаткових пасажирів", але попит "досягне кульмінації" в понеділок.

"Ми готові до, мабуть, одного з найбільш завантажених днів, з якими коли-небудь стикався Transport for London. Важко точно сказати, скільки додаткових людей (скористається проїздом), але ми готуємося до потенційного мільйона людей лише в межах королівських палаців і Гайд-парку", - сказав Байфорд.

Відвідувачів попередили, що транспортна мережа може бути перевантажена, якщо занадто багато людей поїдуть додому відразу після того, як похоронна процесія вирушить з Вестмінстера після полудня.

Залізничні компанії, у тому числі LNER та East Midlands Railway, попередили, що у понеділок рейси до Лондона будуть дуже завантажені.

Пасажирам наполегливо рекомендували перевіряти новини про маршрути перед початком поїздки та бронювати місця, де це можливо.

Близько 250 додаткових поїздів курсуватимуть у день похорону, у тому числі кілька нічних поїздів.

Цього тижня сотні тисяч людей вишикувалися в чергу, щоб віддати шану померлій королеві, чия труна до понеділка перебуватиме у Вестмінстер-холі. Сотням людей у черзі знадобилась допомога медиків.