У черзі на прощання з Єлизаветою ІІ вже 710 людям знадобилась допомога медиків

Серед людей, які чекають у черзі на прощання з королевою Британії Єлизаветою ІІ у Вестмінстерській залі, за всі дні вже понад 700 осіб потребували допомоги медиків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

У Нацслужбі повідомили, що за даними на кінець п’ятниці допомогу надали 700 людям, з них понад 80 забрали у лікарню, у тому числі із симптомами застуди. Як повідомляли раніше, найчастішими були ситуації, коли люди непритомніли від втоми, деякі при цьому отримали травми голови під час падіння.

Як відомо, прощання відбувається цілодобово, чекати своєї черги доводиться понад 10 годин. Ніч з суботи на неділю знову буде холодною з температурою близько 5°C, тому людей закликали подбати про теплі речі.

Нагадаємо, близько 18:30 за Києвом приєднання до черги остаточно закрили - за розрахунками, у ній вже максимальна кількість людей з тих, які встигають потрапити до Вестмінстерської зали перед похороном, що відбудеться у понеділок 19 вересня.

Вдень до людей у черзі несподівано прийшли король Чарльз ІІІ та принц Вільям.