В центре Лондона ожидают до 1 млн человек в день похорон Елизаветы II

В Лондоне ожидают, что около 1 млн человек посетят центральный район города в день похорон королевы Елизаветы II, что сделает этот день одним из самых загруженных для транспортной сети британской столицы.

Об этом сообщает издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Представитель отдела транспорта Лондона Энди Байфорд заявил, что после смерти королевы 8 сентября услугами воспользовалось "большое количество дополнительных пассажиров", но спрос "достигнет кульминации" в понедельник.

"Мы готовы к, пожалуй, одному из самых загруженных дней, с которыми когда-либо сталкивался Transport for London. Трудно точно сказать, сколько дополнительных людей (воспользуется проездом), но мы готовимся к потенциальному миллиону людей только в пределах королевских дворцов и Гайд-парка", - сказал Байфорд.

Посетителей предупредили, что транспортная сеть может быть перегружена, если слишком многие поедут домой сразу после того, как похоронная процессия отправится из Вестминстера после полудня.

Железнодорожные компании, в том числе LNER и East Midlands Railway, предупредили, что в понедельник рейсы в Лондон будут очень загружены.

Пассажирам настоятельно рекомендовали проверять новости о маршрутах перед началом поездки и бронировать места, где это возможно.

Около 250 дополнительных поездов будут курсировать в день похорон, в том числе несколько ночных поездов.

На этой неделе сотни тысяч людей выстроились в очередь, чтобы отдать честь умершей королеве, чей гроб до понедельника будет находиться в Вестминстер-холле. Сотням людей в очереди понадобилась помощь медиков.