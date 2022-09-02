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Більше половини німців підтримують санкції проти РФ

П'ятниця, 2 вересня 2022, 07:26

Трохи більше половини мешканців Німеччини (53%) виступають за збереження санкцій, введених проти Росії, навіть за умови, що вони будуть пов'язані зі зростанням цін, перебоями в енергопостачанні та проблемами для економіки.

Такий один із результатів соціологічного опитування Deutschlandtrend, оприлюднених увечері у четвер, 1 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Під час такого ж опитування безпосередньо після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року, на підтримку санкцій проти Москви висловилися дві третини (66%) респондентів.

Сьогодні 40% опитаних заявляють, що виступають проти курсу санкцій, якщо той веде до явних негативних наслідків і є тягарем для Німеччини. У східній частині країни таку позицію зайняли понад половина учасників дослідження.

Найбільше прихильників санкцій, судячи з підсумків опитування, серед виборців партії "Союз-90/"зелені" (90%), а найменше - серед електорату правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (близько 10%).

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що країна не буде знімати санкції проти Росії у зв’язку з війною проти України, навіть якщо німці виходитимуть на протести через високі ціни на електроенергію.

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Німеччина санкції Опитування

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