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Более половины немцев поддерживают санкции против РФ

Пятница, 2 сентября 2022, 07:26

Чуть больше половины жителей Германии (53%) выступают за сохранение санкций, введенных против России, даже при условии, что они будут связаны с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики.

Таков один из результатов социологического опроса Deutschlandtrend, обнародованных вечером в четверг, 1 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В ходе такого же опроса непосредственно после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в марте 2022 года в поддержку санкций против Москвы высказались две трети (66%) респондентов.

Сегодня 40% опрошенных заявляют, что выступают против курса санкций, если тот ведет к явным негативным последствиям и является обузой для Германии. В восточной части страны такую ​​позицию заняли более половины участников исследования.

Больше всего сторонников санкций, судя по итогам опроса, среди избирателей партии "Союз-90/"зеленые" (90%), а меньше всего - среди электората правопопулистской "Альтернативы для Германии" (около 10%).

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что страна не будет снимать санкции против России в связи с войной против Украины, даже если немцы будут выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.

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