У Таллінні розклеїли листівки, де "президента Угорщини" Орбана порівнюють із Гітлером

У столиці Естонії з’явилися кілька листівок, на яких зображено прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вусами німецького диктатора Адольфа Гітлера й червоною свастикою на лобі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Уперше фотографії листівок з’явилися на онлайн-форумі Reddit. Стверджується, що їх можна було побачити на кількох площах Таллінна й навіть на будівлі угорського посольства – ними обклеїли герб країни.

Фото: Reddit

На листівках, окрім Орбана в образі Гітлера, міститься такий текст (де Орбана, ймовірно, помилково названо "президентом" Угорщини), після якого вміщене посилання на сайт правозахисної організації Human Rights Watch:

"Це Віктор Орбан, президент Угорщини. Йому подобається російське вторгнення в Україну і, оскільки йому подобаються мертві українці, він розпорядився звести російську АЕС у своїй країні. УГОРЩИНА Є КОЛАБОРАНТОМ РОСІЇ ТА НЕ ПОВИННА БУТИ ЧЛЕНОМ ЄС. Прошу виявити естонські цінності і сказати Угорщині, що вона більше не може купувати російські енергоносії, які фінансуються кров'ю українського народу".

Фото: Reddit

Угорська влада поки не коментувала розміщені в Таллінні плакати.

Нагадаємо, влада Угорщини вже не перший місяць висловлює вкрай спектичну позицію щодо Європейського Союзу та повномасштабної війни Росії проти України.

В одному з останніх виступів угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території, а також допускає розпад Євросоюзу у наступне десятиліття.

Про те, чому Угорщина доводить, що чужа для європейської ціннісної цивілізації, читайте у статті: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.