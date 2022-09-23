ЄС вирішив прискорити запровадження обмеження ціни на нафту після погроз Путіна - ЗМІ

Держави-члени Європейського Союзу прагнуть упродовж кількох тижнів укласти політичну угоду про запровадження межі цін на російську нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Обговорення активізувалися після того, як президент РФ Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію. Рішення, ймовірно, стане частиною нового пакету санкцій, запропонованого Європейською комісією.

Обмеження цін призведе до об'єднання ЄС із зусиллями США, спрямованими на те, щоб не допустити різкого зростання вартості нафти та вдарити по доходах Москви.

Представники держав-членів зустрінуться з Єврокомісією на вихідних, щоб обговорити нові санкції, які крім обмежень на нафту можуть включати додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб і секторів, таких як технології та предмети розкоші, повідомили джерела.

Багато деталей ще потрібно опрацювати, зокрема встановити граничну ціну. Також залишається незрозумілим, як таке обмеження буде реалізовано поряд з ембарго ЄС на російську нафту та забороною на послуги, необхідні для її доставки, узгодженою раніше цього року. У будь-якому випадку існує певна терміновість, оскільки необхідно буде прийняти цінову стелю до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.

За словами джерел, представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої домовленості про цінову межу перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня.

Однією з найбільших проблем може стати протидія Угорщини, а для ухвалення рішення потрібна одностайність.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав удома кампанію критики будь-яких енергетичних санкцій проти Росії. Угорщина змусила відкласти ухвалення в червні пакету санкцій ЄС, спрямованих проти сирої нафти, і підписала його лише після того, як отримала винятки, які, як і раніше, дозволяли Будапешту отримувати доступ до трубопровідної нафти.

Нагадаємо, Євросоюз підтвердив, що починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України.