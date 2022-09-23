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ЕС решил ускорить введение ограничения цены на нефть после угроз Путина - СМИ

Пятница, 23 сентября 2022, 08:29

Государства-члены Европейского Союза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение о введении предела цен на российскую нефть.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Обсуждения активизировались после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Решение, вероятно, станет частью нового пакета санкций, который будет предложен Европейской комиссией.

Ограничение цен приведет к объединению ЕС с усилиями США, направленными на то, чтобы не допустить резкого роста стоимости нефти и ударить по доходам Москвы.

Представители государств-членов встретятся с Еврокомиссией на выходных, чтобы обсудить новые санкции, которые, помимо ограничений на нефть, могут включать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши, сообщили источники.

Многие детали еще предстоит проработать, в том числе установить предельную цену. Также остается неясным, как такое ограничение будет реализовано наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки, согласованным ранее в этом году. В любом случае, существует определенная срочность, поскольку необходимо будет принять ценовой потолок до того, как меры ЕС вступят в силу 5 декабря.

По словам источников, представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительной договоренности о ценовом пределе перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.

Одной из самых больших проблем может стать противодействие Венгрии, а для принятия решение необходимо единогласие.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал дома кампанию критики любых энергетических санкций против России. Венгрия вынудила отложить принятие в июне пакета санкций ЕС, направленных против сырой нефти, и подписала его только после того, как получила исключения, которые по-прежнему позволяли Будапешту получать доступ к трубопроводной нефти.

Напомним, Евросоюз подтвердил, что начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации в ответ на агрессивную войну против Украины.

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санкции Энергетика

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