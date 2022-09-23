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Глава МЗС Угорщини поскаржився, що в ЄС заважають їхній співпраці з Росією в атомній енергетиці

П'ятниця, 23 вересня 2022, 21:41

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що європейські інститути своїми діями нібито перешкоджають співпраці Будапешта й Москви в межах атомної електростанції "Пакш".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сійярто сказав російському пропагандистському медіа ТАСС у п’ятницю на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Угорщина вимагає гарантій від ЄС, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції 

Він заявив, що в першому санкційному пакеті Євросоюзу "було прописано, що санкційний режим не поширюється на використання атомної енергії в мирних цілях", і Угорщина "дотримується цього" принципу.

"Звичайно, деякі європейські інститути, національні регулятори і банки перестараються в цьому відношенні і намагаються створити перешкоди для цього проєкту", – сказав Сійярто.

Він пояснив, що "збільшення атомних потужностей є питанням суверенітету" для Угорщини, "оскільки чим більше атомних потужностей ти маєш, тим менше ти залежиш від міжнародних ринків".

"Тому ті, хто намагається сповільнити реалізацію цього проєкту у сфері атомної енергетики, по суті здійснюють атаку на наш суверенітет", – підсумував глава МЗС Угорщини.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило Угорщину відмовитися від енергетичної співпраці з Росією.

Ще в березні глава угорського МЗС заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

У серпні Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на розширення АЕС - проєкт "Пакш II".

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Угорщина Енергетика Росія

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