Глава МЗС Угорщини поскаржився, що в ЄС заважають їхній співпраці з Росією в атомній енергетиці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що європейські інститути своїми діями нібито перешкоджають співпраці Будапешта й Москви в межах атомної електростанції "Пакш".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сійярто сказав російському пропагандистському медіа ТАСС у п’ятницю на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він заявив, що в першому санкційному пакеті Євросоюзу "було прописано, що санкційний режим не поширюється на використання атомної енергії в мирних цілях", і Угорщина "дотримується цього" принципу.

"Звичайно, деякі європейські інститути, національні регулятори і банки перестараються в цьому відношенні і намагаються створити перешкоди для цього проєкту", – сказав Сійярто.

Він пояснив, що "збільшення атомних потужностей є питанням суверенітету" для Угорщини, "оскільки чим більше атомних потужностей ти маєш, тим менше ти залежиш від міжнародних ринків".

"Тому ті, хто намагається сповільнити реалізацію цього проєкту у сфері атомної енергетики, по суті здійснюють атаку на наш суверенітет", – підсумував глава МЗС Угорщини.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило Угорщину відмовитися від енергетичної співпраці з Росією.

Ще в березні глава угорського МЗС заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

У серпні Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на розширення АЕС - проєкт "Пакш II".