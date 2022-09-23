Глава МИД Венгрии пожаловался, что в ЕС мешают их сотрудничеству с Россией в атомной энергетике

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские институты своими действиями якобы препятствуют сотрудничеству Будапешта и Москвы в рамках атомной электростанции "Пакш".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сийярто сказал российскому пропагандистскому медиа ТАСС в пятницу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он заявил, что в первом санкционном пакете Евросоюза "было прописано, что санкционный режим не распространяется на использование атомной энергии в мирных целях", и Венгрия "придерживается этого" принципа.

"Конечно, некоторые европейские институты, национальные регуляторы и банки переусердствуют в этом отношении и пытаются создать препятствия для этого проекта", - сказал Сийярто.

Он пояснил, что "увеличение атомных мощностей является вопросом суверенитета" для Венгрии, "поскольку чем больше атомных мощностей у тебя есть, тем меньше ты зависишь от международных рынков".

"Поэтому те, кто пытается замедлить реализацию этого проекта в сфере атомной энергетики, по сути предпринимают атаку на наш суверенитет", - подытожил глава МИД Венгрии.

Полномасштабное вторжение России в Украину не вынудило Венгрию отказаться от энергетического сотрудничества с Россией.

Еще в марте глава венгерского МИД заявил, что Будапешт придерживается своего соглашения об импорте российского газа и не планирует отменять расширение своей атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".

В августе Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на расширение АЭС – проект "Пакш II".