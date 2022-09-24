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Число росіян, які в’їхали до Фінляндії, за тиждень зросло на 88%

Субота, 24 вересня 2022, 13:33

На всіх пунктах пропуску на кордоні Фінляндії і Росії спостерігаються черги з автомобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Майже 7000 росіян в'їхали вчора до Фінляндії через прикордонні пункти на південному сході. Це на 88% більше, ніж у п'ятницю попереднього тижня.

Прикордонна служба повідомляє у Twitter, що в п'ятницю до Фінляндії в'їхало загалом 7667 громадян РФ, а назад до Росії виїхало 3545 росіян.

Прикордонники також прийняли кілька заяв на надання притулку.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на пресконференції в п’ятницю розповів подробиці рішення влади країни про суттєві обмеження в’їзду для громадян Росії.

За його словами, рішення передбачатиме повну заборону на в’їзд для тих росіян, які хочуть відвідати Фінляндію з туристичною метою. Також може бути переглянута чинність уже виданих росіянам шенгенських віз.

Хаавісто також вважає, що ухилення від мобілізації не є підставою для надання притулку громадянам Росії.

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Фінляндія Війна з РФ

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