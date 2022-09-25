КНДР запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидентки США до Сеулу

Північна Корея в неділю запустила балістичну ракету у бік моря біля свого східного узбережжя напередодні запланованих військових навчань південнокорейських та американських сил за участю авіаносця та візиту до регіону віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Військові Південної Кореї заявили, що це була одиночна балістична ракета малої дальності, випущена з району Течхон провінції Північний Пхеньян незадовго до 7 години ранку за місцевим часом і пролетіла близько 600 км на висоті 60 км і зі швидкістю 5 Махів.

"Запуск балістичної ракети Північною Кореєю є серйозною провокацією, яка загрожує миру та безпеці Корейського півострова та міжнародної спільноти", - йдеться у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Рада національної безпеки Південної Кореї провела екстрене засідання для обговорення заходів реагування та засудила запуск як явне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН та невиправдану провокацію.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив, що, за оцінками Японії, ракета досягла максимальної висоти 50 км і могла летіти неправильною траєкторією.

Запуск відбувся після прибуття атомного американського авіаносця USS Ronald Reagan до Південної Кореї для участі у спільних навчаннях із південнокорейськими силами протягом чотирьох днів з 26 по 29 вересня, а також напередодні запланованого візиту до Сеулу Гарріс.

Раніше Збройні сили Південної Кореї виявили ознаки того, що Північна Корея може готуватися до випробування балістичної ракети з підводного човна.