КНДР запустила баллистическую ракету перед визитом вице-президента США в Сеул

Северная Корея в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону моря у своего восточного побережья в преддверии запланированных военных учений южнокорейских и американских сил с участием авианосца и визита в регион вице-президента США Камалы Харрис.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Военные Южной Кореи заявили, что это была одиночная баллистическая ракета малой дальности, выпущенная из района Тэчхон провинции Северный Пхеньян незадолго до 7 часов утра по местному времени и пролетевшая около 600 км на высоте 60 км.

"Запуск баллистической ракеты Северной Кореей является серьезной провокацией, которая угрожает миру и безопасности Корейского полуострова и международного сообщества", — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание для обсуждения мер реагирования и осудил запуск как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и неоправданную провокацию.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что, по оценкам Японии, ракета достигла максимальной высоты в 50 км и могла лететь по неправильной траектории.

Запуск произошел после прибытия атомного американского авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею для участия в совместных учениях с южнокорейскими силами в течение четырех дней с 26 по 29 сентября, а также в преддверии запланированного визита в Сеул на этой неделе Харрис.

Напомним, Вооруженные силы Южной Кореи за несколько дней до визита вице-президента США обнаружили признаки того, что Северная Корея может готовиться к испытанию баллистической ракеты с подводной лодки.