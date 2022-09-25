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Канада скасує вимогу про вакцинацію для в'їзду з 30 вересня

Неділя, 25 вересня 2022, 11:58

Канада з 30 вересня скасує вимогу про вакцинацію для іноземців, які в'їжджають до країни.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Канада, як і США, вимагає, щоб іноземні громадяни були вакциновані під час в'їзду до країни. Найближчим часом у США не очікується жодних змін у цій політиці.

Невакциновані іноземні мандрівники, яким дозволено в'їзд до Канади, наразі підлягають обов'язковому тестуванню після прибуття та 14-денному карантину.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо дав згоду, щоб наказ уряду, який запроваджує обов'язкові вимоги вакцинації проти COVID-19 на кордоні, спливав 30 вересня.

Уряд Трюдо все ще вирішує, чи зберігати вимогу до пасажирів носити маски в поїздах та літаках.

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Канада Вакцини

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