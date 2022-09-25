Канада отменит требование о вакцинации для въезда с 30 сентября

Канада с 30 сентября отменит требование о вакцинации для иностранцев, въезжающих в страны.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Канада, как и США, требует, чтобы иностранные граждане были вакцинированы при въезде в страну. В ближайшее время в США не ожидается никаких изменений в этой политике.

Невакцинированные иностранные путешественники, которым разрешен въезд в Канаду, в настоящее время подлежат обязательному тестированию по прибытии и 14-дневному карантину.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо дал согласие, чтобы приказ Кабинета министров, вводящий обязательные требования вакцинации против COVID-19 на границе, истекал 30 сентября.

Правительство Трюдо все еще решает, сохранять ли требование к пассажирам носить маски в поездах и самолетах.