Уряд Британії планує послабити імміграційні правила через нестачу робочої сили - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс, як очікується, послабить імміграційні правила у спробі стимулювати економічне зростання на тлі попереджень про рецесію.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр має намір розширити урядовий список дефіцитних професій, щоб допомогти підприємствам заповнити вакансії шляхом наймання іноземних працівників із меншою кількістю бюрократії.

Верхня межа у 40 000 віз має бути скасована, як і максимальний термін перебування у шість місяців.

Трасс зіткнулася з вимогами промисловості про те, щоб більшій кількості робітників-мігрантів видавали візи для в'їзду до Британії, оскільки нестача робочої сили є однією з основних проблем, озвучених роботодавцями у різних секторах.

Підприємства, особливо у сфері гостинності, були розчаровані тим, що візова система для кваліфікованих працівників не була достатньо гнучкою, щоб зменшити нестачу, з якою вони зіткнулися.

"Нам необхідно вжити заходів, щоб ми мали необхідні навички, необхідні економіці, у тому числі сільській економіці, для стимулювання зростання", - сказав співрозмовник видання в офісі прем'єра.

Під час своєї кампанії за посаду лідерки консерваторів Трасс пообіцяла вирішити проблему нестачі робочої сили в сільському господарстві, частково спричинену обмеженнями свободи пересування після Brexit та посиленою пандемією, за рахунок короткострокового розширення схеми сезонних робітників.

У нещодавньому урядовому звіті міститься попередження про те, що така нестача погано позначається на продовольчому та сільськогосподарському секторах, часто змушуючи фермерів вибраковувати здорових свиней та залишати фрукти, що гниють, на полях.

Очікується, що уряд викладе свій план міграційної реформи наприкінці цього року.