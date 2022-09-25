Британия планирует ослабить иммиграционные правила из-за нехватки рабочей силы - СМИ

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, как ожидается, ослабит иммиграционные правила в попытке стимулировать экономический рост на фоне предупреждений о рецессии.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Премьер намерена расширить правительственный список дефицитных профессий, чтобы помочь предприятиям заполнить вакансии путем найма иностранных работников с меньшим количеством бюрократии.

Верхний предел в 40 000 виз должен быть отменен, как и максимальный срок пребывания в шесть месяцев.

Трасс столкнулась с требованиями промышленности о том, чтобы большему количеству рабочих-мигрантов выдавали визы для въезда в Великобританию, поскольку нехватка рабочей силы является одной из основных проблем, озвученных работодателями в различных секторах.

Предприятия, особенно в сфере гостеприимства, были разочарованы тем, что визовая система для квалифицированной работы не была достаточно гибкой, чтобы уменьшить нехватку, с которой они столкнулись.

"Нам необходимо принять меры, чтобы у нас были необходимые навыки, необходимые экономике, в том числе сельской экономике, для стимулирования роста", - сказал собеседник издания в офисе премьера.

Во время своей кампании за консервативное руководство Трасс пообещала решить проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве, отчасти вызванную ограничениями свободы передвижения после Brexit и усугубленную пандемией, за счет краткосрочного расширения схемы сезонных рабочих.

В недавнем правительственном отчете содержится предупреждение о том, что такая нехватка плохо сказывается на продовольственном и сельскохозяйственном секторах, часто вынуждая фермеров выбраковывать здоровых свиней и оставлять фрукты гниющими на полях.

Ожидается, что правительство изложит свой план миграционной реформы в конце этого года.