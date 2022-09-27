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Посол Німеччини: Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу

Вівторок, 27 вересня 2022, 19:46

Системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України і їх немає на озброєнні німецької армії.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді".

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - сказала Фельдгузен.

За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.

"Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - пояснила посол.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Раніше посол також порадила Києву продовжувати переговори з Берліном про постачання бойових танків.

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