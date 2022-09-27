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Посол Германии: Украина получит систему ПВО, которой нет даже у Бундесвера

Вторник, 27 сентября 2022, 19:46

Системы противовоздушной обороны IRIS-T производятся специально для Украины и их нет на вооружении немецкой армии.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"У Бундесвера их нет. Не знаю, правильно ли я отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как бы вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - сказала Фельдгузен.

По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая - до конца года, а еще две уже в следующем году.

"Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальные в следующем году. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства затруднена", - пояснила посол.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Ранее посол также посоветовала Киеву продолжать переговоры с Берлином о поставках боевых танков.

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