Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленський привітав Мелоні з перемогою на виборах в Італії

Вівторок, 27 вересня 2022, 23:17

Президент Володимир Зеленський у вівторок привітав лідерку правої партії "Брати Італії" Джорджу Мелоні з перемогою на парламентських виборах, які відбулися в неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави написав у Twitter.

"Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, на парламентських виборах, що пройшли в Італії 25 вересня, перемогу в обох палатах парламенту здобула коаліція правих разом із партіями-"друзями Путіна".

Партія "Браття Італії" отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів - 26%. Ця партія має у ЄС імідж праворадикалів та "неофашистів", якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.

Їхні соратники - "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі, лідери яких відомі прихильністю до Росії - набрали по 9% і 8% відповідно.

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.

Або читайте статтю: "Хороші фашисти" та загроза для Європи: що чекати Україні від нового уряду Італії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Італія

Статті

Посилити ЄС: чому членство України потрібне самому Євросоюзу

Варто покласти край традиційним поглядам на Україну як виключно реципієнта допомоги з боку Європейського Союзу.
27 вересня 2022 — Дмитро Ливч, Юлія Шаіпова, Олександр Костриба

Криза довела до імпічменту: як Чорногорія обирає між шляхом на Захід та "русскім міром"

Нові чорногорські реалії: президент, який намагається розпустити парламент, та парламентська більшість, яка ініціює імпічмент президенту...
27 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Хороші фашисти" та загроза для Європи: що чекати Україні від нового уряду Італії

Італійська гримуча суміш ще не означає катастрофічних змін у політиці Італії щодо України та Росії. А за вдалого перебігу подій можна зберегти основні здобутки.
26 вересня 2022 — Вікторія Вдовиченко, Сергій Сидоренко