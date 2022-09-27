Зеленський привітав Мелоні з перемогою на виборах в Італії
Президент Володимир Зеленський у вівторок привітав лідерку правої партії "Брати Італії" Джорджу Мелоні з перемогою на парламентських виборах, які відбулися в неділю.
Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави написав у Twitter.
"Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом", – йдеться в дописі.
Вітаємо Джорджу Мелоні @GiorgiaMeloni та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2022
Нагадаємо, на парламентських виборах, що пройшли в Італії 25 вересня, перемогу в обох палатах парламенту здобула коаліція правих разом із партіями-"друзями Путіна".
Партія "Браття Італії" отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів - 26%. Ця партія має у ЄС імідж праворадикалів та "неофашистів", якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.
Їхні соратники - "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі, лідери яких відомі прихильністю до Росії - набрали по 9% і 8% відповідно.
Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.
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