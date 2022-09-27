Зеленский поздравил Мелони с победой на выборах в Италии

Президент Владимир Зеленский во вторник поздравил лидера правой партии "Братья Италии" Джорджу Мелони с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства написал в Twitter.

"Поздравляем Джорджу Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством", - говорится в заметке.

Вітаємо Джорджу Мелоні @GiorgiaMeloni та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2022

Напомним, на прошедших в Италии 25 сентября парламентских выборах победу в обеих палатах парламента одержала коалиция правых вместе с партиями-"друзьями Путина".

Партия "Братья Италии" получила свой исторически самый высокий результат и набрала больше всего голосов - 26%. Партия имеет в ЕС имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого сейчас пытается избавиться. В частности, она поддерживала Украину во время войны.

Их соратники - "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони, лидеры которых известны симпатиями к России - набрали по 9% и 8% соответственно.

Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по Италии Виктории Вдовиченко.

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