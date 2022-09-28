Британські лейбористи освистали свого колегу, який розкритикував український уряд

На партійній конференції британської Лейбористської партії освистали делегата, який критикував український уряд і виступав проти допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Анджело Санчес, представник Лейбористської партії південного округу Лестера, розкритикував український уряд як такий, що виступає проти лівих, і заявив, що підтримка України у війні проти Росії є "підтримкою імперіалізму" і "співучастю у воєнних злочинах".

Партія обговорювала пропозицію, яка включала заклики до лейбористів продовжувати підтримувати союзників по НАТО у наданні військової та іншої підтримки Україні.

Щодо перспективи схвалення цієї пропозиції, Санчес сказав наступне: "Це означає, що майбутній лейбористський уряд буде надсилати гроші уряду, українському уряду, який репресує лівих у власній країні, уряду, який криміналізує соціалістичні партії та ув'язнює українських активістів".

"Якщо ви підтримаєте цю пропозицію, пропозицію 13 по Україні, ви не підтримуєте український народ, ви підтримуєте лише Сполучені Штати, ви підтримуєте неолібералізм, ви підтримуєте імперіалізм" – заявив він.

Частина делегатів освистала його слова, хоча меншість аплодувала спікеру.

Пізніше тіньовий міністр оборони від лейбористів Джон Хілі заявив, що за лейбористського уряду не буде "жодних змін у рішучості Британії протистояти російській агресії та підтримці України".

"Ті, хто голосніше кричить "зупинити війну", ніж "виграти війну", грають на руку Путіну", - сказав він, зірвавши оплески.

Як повідомлялося, Британія перша запровадила санкції проти РФ через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.