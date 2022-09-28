Британские лейбористы освистали своего коллегу, раскритиковавшего украинское правительство

На партийной конференции британской Лейбористской партии освистали делегата, который критиковал украинское правительство и выступал против помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Анджело Санчес, представитель Лейбористской партии южного округа Лестера, раскритиковал украинское правительство как выступающее против левых, и заявил, что поддержка Украины в войне против России является "поддержкой империализма" и "соучастием в военных преступлениях".

Партия обсуждала предложение, которое включало призывы к лейбористам продолжать поддерживать союзников по НАТО в оказании военной и другой поддержки Украине.

Относительно перспективы одобрения этого предложения, Санчес сказал следующее: "Это означает, что будущее лейбористское правительство будет посылать деньги правительству, украинскому правительству, которое репрессирует левых в собственной стране, правительству, которое криминализирует социалистические партии и сажает украинских активистов".

"Если вы поддержите это предложение, предложение 13 по Украине, вы не поддерживаете украинский народ, вы поддерживаете только Соединенные Штаты, вы поддерживаете неолиберализм, вы поддерживаете империализм", - заявил он.

Часть делегатов освистала его слова, хотя меньшинство аплодировало спикеру.

Позже теневой министр обороны от лейбористов Джон Хили заявил, что при лейбористском правительстве не будет "никаких изменений в решимости Британии противостоять российской агрессии и поддержке Украины".

"Те, кто громче кричит "остановить войну", чем "выиграть войну", играют на руку Путину", - сказал он, сорвав аплодисменты.

Как сообщалось, Великобритания первая ввела санкции против РФ из-за проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.