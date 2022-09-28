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МЗС Грузії звинуватило Лукашенка, який відвідав Абхазію, в порушенні державного кордону

Середа, 28 вересня 2022, 18:05

Міністерство закордонних справ Грузії викликало білоруського посла Анатолія Ліса у зв’язку з візитом самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка в окуповану Росією Абхазію.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення грузинського МЗС у Facebook.

"Грузинська сторона висловила крайню стурбованість у зв'язку з цим (візитом Лукашенка в Абхазію) і запросила додаткові роз'яснення в білоруської сторони", – зазначається в дописі.

В окремій заяві МЗС Грузії засудило "порушення державного кордону Аляксандром Лукашенком своїм так званим візитом в окупований Абхазький регіон, що грубо порушує основоположні принципи й норми міжнародного права".

"Закликаємо білоруську сторону поважати суверенітет і територіальну цілісність суверенної держави в межах її міжнародно визнаних кордонів і не вживати дій, які суперечать основоположним принципам міжнародного права", – підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, в середу самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вперше відвідав з офіційним візитом Абхазію - окуповану російськими військами територію Грузії, де зустрівся з так званим президентом невизнаної Абхазії Асланом Бжанією.

Лукашенко ще у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.

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Грузія Білорусь

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