МИД Грузии обвинил Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении государственной границы

Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса в связи с визитом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение грузинского МИД в Facebook.

"Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с этим (визитом Лукашенко в Абхазию) и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны", - отмечается в сообщении.

В отдельном заявлении МИД Грузии осудил "нарушение государственной границы Аляксандром Лукашенко своим так называемым визитом в оккупированный Абхазский регион, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права".

"Призываем белорусскую сторону уважать суверенитет и территориальную целостность суверенного государства в пределах его международно признанных границ и не предпринимать действий, которые противоречат основополагающим принципам международного права", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в среду самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии, где встретился с так называемым президентом непризнанной Абхазии Асланом Бжанией.

Лукашенко еще в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.

Читайте также: Курс на аннексию: с какими вызовами уже вскоре могут столкнуться власти Грузии.