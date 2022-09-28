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МИД Грузии обвинил Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении государственной границы

Среда, 28 сентября 2022, 18:05

Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса в связи с визитом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение грузинского МИД в Facebook.

"Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с этим (визитом Лукашенко в Абхазию) и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны", - отмечается в сообщении.

В отдельном заявлении МИД Грузии осудил "нарушение государственной границы Аляксандром Лукашенко своим так называемым визитом в оккупированный Абхазский регион, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права".

"Призываем белорусскую сторону уважать суверенитет и территориальную целостность суверенного государства в пределах его международно признанных границ и не предпринимать действий, которые противоречат основополагающим принципам международного права", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в среду самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии, где встретился с так называемым президентом непризнанной Абхазии Асланом Бжанией.

Лукашенко еще в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.

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Грузия Беларусь

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