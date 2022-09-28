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Трюдо обговорив із Зеленським "референдуми" і подальшу підтримку України

Середа, 28 вересня 2022, 18:20

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у розмові з президентом Володимиром Зеленським в секреду пообіцяв продовжити надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Про це Трюдо написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я поговорив із президентом Зеленським сьогодні вранці. Я сказав йому, що Канада ніколи не визнає російські "референдуми", і що ми продовжимо надавати народу України військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Наша підтримка залишається непохитною", - зазначив очільник канадського уряду.

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.

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Канада Зеленський Війна з РФ

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