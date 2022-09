Трюдо обговорив із Зеленським "референдуми" і подальшу підтримку України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у розмові з президентом Володимиром Зеленським в секреду пообіцяв продовжити надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Про це Трюдо написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я поговорив із президентом Зеленським сьогодні вранці. Я сказав йому, що Канада ніколи не визнає російські "референдуми", і що ми продовжимо надавати народу України військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Наша підтримка залишається непохитною", - зазначив очільник канадського уряду.

I spoke with President @ZelenskyyUa this morning. I told him that Canada will never recognize Russia’s "referendums" - and that we will continue to provide the people of Ukraine with military, humanitarian, and financial assistance. Our support for them remains steadfast.