Трюдо обсудил с Зеленским "референдумы" и дальнейшую поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Владимиром Зеленским в среду пообещал продолжить оказывать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Об этом Трюдо написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я поговорил с президентом Зеленским сегодня утром. Я сказал ему, что Канада никогда не признает российские "референдумы", и что мы продолжим оказывать народу Украины военную, гуманитарную и финансовую помощь. Наша поддержка остается непреклонной", - отметил глава канадского правительства.

I spoke with President @ZelenskyyUa this morning. I told him that Canada will never recognize Russia’s "referendums" - and that we will continue to provide the people of Ukraine with military, humanitarian, and financial assistance. Our support for them remains steadfast.