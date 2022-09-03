Ердоган у розмові з Путіним запропонував посередництво у ситуації з окупованою ЗАЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Владімір Путін 3 серпня провели телефонну розмову, у якій Ердоган заявив, що Анкара могла би взяти на себе посередницьку роль у ситуації з окупованою Запорізькою АЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У комюніке турецької сторони, як пише Anadolu, зазначають, що президенти обговорювали реалізацію стамбульських домовленостей щодо експорту українського зерна через Чорне море, а також ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина може бути посередником у ситуації із Запорізькою АЕС - так, як і в зерновій угоді", - зазначають у ньому.

Також президенти обговорили продовження співпраці щодо спорудження в Туреччині АЕС в Аккую.

Крім того, у комюніке згадують, що Путін та Ердоган можуть особисто зустрітися 15-16 вересня на полях саміту Шанхайської організації співпраці, який цього року проходитиме у Самарканді в Узбекистані.

У комюніке Кремля не згадують про пропозицію Ердогана, вказавши лише, що той "відзначив конструктивну роль Росії в організації місії МАГАТЕ".

Нагадаємо, 1 вересня на Запорізьку АЕС прибула місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Ґроссі. Він заявив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

За його словами, перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил і члени місії не могли поговорити з військовими. Керівник МАГАТЕ заперечує, що російські представники якось впливали на дії місії під час візиту.