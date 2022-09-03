Эрдоган в разговоре с Путиным предложил посредничество в ситуации с оккупированной ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин 3 августа провели телефонный разговор, в котором Эрдоган заявил, что Анкара могла бы взять на себя посредническую роль в ситуации с оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В коммюнике турецкой стороны, как пишет Anadolu, отмечают, что президенты обсуждали реализацию стамбульских договоренностей по экспорту украинского зерна через Черное море, а также ситуацию на Запорожской АЭС.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция может быть посредником в ситуации с Запорожской АЭС - так же, как и в зерновом соглашении", - отмечают в нем.

Также президенты обсудили продолжение сотрудничества по сооружению в Турции АЭС в Аккую.

Кроме того, в коммюнике успоминают, что Путин и Эрдоган лично встретятся 15-16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который будет проходить в Самарканде в Узбекистане.

В коммюнике Кремля не упоминают о предложении Эрдогана, указав лишь, что тот "отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ".

Напомним, 1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. Он заявил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

По его словам, перед визитом миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию ​​российские оккупанты вывели по крайней мере часть своих сил и члены миссии не могли поговорить с военными. Руководитель МАГАТЭ отрицает, что российские представители как-то влияли на действия миссии во время визита.