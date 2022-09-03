Эрдоган в разговоре с Путиным предложил посредничество в ситуации с оккупированной ЗАЭС
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин 3 августа провели телефонный разговор, в котором Эрдоган заявил, что Анкара могла бы взять на себя посредническую роль в ситуации с оккупированной Запорожской АЭС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В коммюнике турецкой стороны, как пишет Anadolu, отмечают, что президенты обсуждали реализацию стамбульских договоренностей по экспорту украинского зерна через Черное море, а также ситуацию на Запорожской АЭС.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция может быть посредником в ситуации с Запорожской АЭС - так же, как и в зерновом соглашении", - отмечают в нем.
Также президенты обсудили продолжение сотрудничества по сооружению в Турции АЭС в Аккую.
Кроме того, в коммюнике успоминают, что Путин и Эрдоган лично встретятся 15-16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который будет проходить в Самарканде в Узбекистане.
В коммюнике Кремля не упоминают о предложении Эрдогана, указав лишь, что тот "отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ".
Напомним, 1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. Он заявил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
По его словам, перед визитом миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию российские оккупанты вывели по крайней мере часть своих сил и члены миссии не могли поговорить с военными. Руководитель МАГАТЭ отрицает, что российские представители как-то влияли на действия миссии во время визита.