Україна повідомила Міжнародний суд ООН про юридичні наслідки анексії для позову проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"У зв'язку зі спробою анексії Путіна Україна офіційно поінформувала Міжнародний суд ООН про те, що цей крок грубо порушує його юридично обов'язковий наказ про тимчасові заходи від 16 березня цього року. Ми закликаємо Суд якнайшвидше розпочати розгляд справи по суті", – йдеться в дописі.

Following Putin’s annexation attempts, Ukraine has officially informed the International Court of Justice that this step blatantly violates its legally binding Order on Provisional measures issued on March 16th. We urge the Court to hear the case on merits as soon as possible.