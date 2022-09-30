Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Україна повідомила Міжнародний суд ООН про юридичні наслідки анексії для позову проти РФ

П'ятниця, 30 вересня 2022, 23:27

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"У зв'язку зі спробою анексії Путіна Україна офіційно поінформувала Міжнародний суд ООН про те, що цей крок грубо порушує його юридично обов'язковий наказ про тимчасові заходи від 16 березня цього року. Ми закликаємо Суд якнайшвидше розпочати розгляд справи по суті", – йдеться в дописі.

30 вересня президент Російської Федерації підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України. У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ.

Деталі у статті: В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ООН Кулеба Війна з РФ

Статті

Оксана Маркарова: У США не лишилося червоних ліній щодо зброї для України

Посол України у США: "Зараз ми отримуємо від США зброю у подарунок, а за ленд-лізом нам її будуть позичати... Зброя нам потрібна незалежно від рішень Путіна..."
30 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках"

Атаки на підводні газогони дозволяють Кремлю стверджувати про технічні причини скорочення постачання газу на ринки ЄС.
30 вересня 2022 — Роман Ніцович, для Європейської правди

Атака на Грузію: навіщо Путін відправив Лукашенка до окупованої Абхазії

Чи візит Лукашенка може тлумачитись як де-факто визнання незалежності Абхазії офіційним Мінськом? І який меседж від Путіна він привіз у Сухумі?
29 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда