Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина официально сообщила Международному суду ООН о нарушении Россией его приказа о временных мерах в связи с аннексией четырех украинских областей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"В связи с попыткой аннексии Путина Украина официально проинформировала Международный суд ООН о том, что этот шаг грубо нарушает его юридически обязательный приказ о временных мерах от 16 марта этого года. Мы призываем Суд как можно быстрее начать рассмотрение дела по существу", - говорится в заметке.

Following Putin’s annexation attempts, Ukraine has officially informed the International Court of Justice that this step blatantly violates its legally binding Order on Provisional measures issued on March 16th. We urge the Court to hear the case on merits as soon as possible.