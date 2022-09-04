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У Молдову з Росії намагались завезти партію одягу і прапорів з символами  Z і V

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Неділя, 4 вересня 2022, 19:31

У Молдові на КПП Леушени, що на кордоні з Румунією, митники виявили у мікроавтобусі, який їхав із Росії до Молдови, екіпірування та прапори із символами Z та V, забороненими в Молдові. 

Про це 3 вересня повідомила митна служба країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За кермом авто був громадянин Молдови. Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter митники виявили предмети одягу із забороненою символікою.

Зокрема, йдеться про партію камуфльованих костюмів та кепок, а також прапори, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими літерами, а внизу напис "Сила в правді".

 

Митники вилучили партію товару та з'ясовують усі обставини інциденту.

Парламент Молдови у квітні заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.

Нагадаємо, в четвер глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що будь-які дії, які вважатимуться загрозою безпеці російських "миротворців" та армії у Придністров’ї, російська влада розглядатиме як напад на РФ

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Молдова Війна з РФ

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