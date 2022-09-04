В Молдову из России пытались ввезти партию одежды и флагов с символами Z и V

В Молдове на КПП Леушены на границе с Румынией таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из России в Молдову, экипировку и флаги с символами Z и V, запрещенными в Молдове.

Об этом 3 сентября сообщила таможенная служба страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

За рулем авто был гражданин Молдовы. В ходе проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter таможенники обнаружили предметы одежды с запрещенной символикой.

В частности, речь идет о партии камуфлированных костюмов и кепок, а также флагах, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись "Сила в правде"

Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.

Парламент Молдовы в апреле запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.

Напомним, в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые действия, которые можно считать угрозой безопасности российских "миротворцев" и армии в Приднестровье, российские власти будут рассматривать как нападение на РФ.