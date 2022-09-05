Біля берегів Латвії за загадкових обставин розбився приватний літак

У Балтійському морі біля берегів Латвії зазнав аварії приватний літак Cessna - його маршрут виглядав підозріло і змінювався, тому супроводити літак були направлені літаки НАТО.

Про це йдеться в публікації Delfi, пише "Європейська правда".

Бізнес-джет Cessna, зареєстрований у Австрії, зазнав аварії біля узбережжя Латвії в неділю ввечері, повідомила шведська рятувальна служба. Літак летів з Хереса на півдні Іспанії до Кельна у Німеччині, згідно з даними FlightRadar24.

Встановлено також, що літак зареєстрований в австрійському реєстрі як власність німецької компанії GG Rent із офісом у Кельні.

За даними шведських ЗМІ, на борту був пілот, чоловік, жінка та дівчинка. Можливо, це були члени однієї родини.

Незабаром після зльоту пілот повідомив, що у нього виникла проблема із тиском у салоні. Потім одразу за межами Піренейського півострова контакт із літаком було втрачено.

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg — Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022

Під час польоту літак змінив свій маршрут. Він здійснив повороти над Парижем та Кельном, перш ніж попрямувати до Балтійського моря, до шведського острова Готланд. Коли літак пролетів повз аеропорт у Кельні, де мав приземлитися, авіадиспетчерська служба спробувала зв'язатися з пілотом, але не отримала відповіді.

За літаком були відправлені німецькі винищувачі, а потім і данські, тоді як Cessna продовжила прямий курс над Балтійським морем. О 19.37 він почав швидко втрачати швидкість і висоту, а потім впав у море.

"Нам стало відомо, що літак зазнав аварії на північний захід від міста Вентспілс у Латвії", - повідомив представник служби порятунку Швеції, додавши, що Cessna зникла з радарів.

Шведська рятувальна служба повідомила також, що пілоти союзників, які супроводили літак, нікого не побачили у кабіні.

Пізніше шведський рятувальний вертоліт зміг виявити у воді уламки та нафтову пляму.

Шанс знайти тих, хто вижив, оцінюється як мінімальний. Місце падіння літака розташоване за кілька кілометрів на північний захід від Вентспілса. Рятувальні групи з Латвії, Швеції та Литви прибули до місця катастрофи незабаром після того, як повідомили про падіння літака.Пізніше керівник шведської пошуково-рятувальної операції Ларс Антонссон повідомив AFP, що літак розбився, коли в нього закінчилося паливо.

Нагадаємо, у серпні найбільший військовий корабель Великої Британії зламався біля південного узбережжя країни невдовзі після того, як вирушив у місію до Сполучених Штатів.