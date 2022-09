Біля берегів Латвії за загадкових обставин розбився приватний літак

У Балтійському морі біля берегів Латвії зазнав аварії приватний літак Cessna - його маршрут виглядав підозріло і змінювався, тому супроводити літак були направлені літаки НАТО.

Про це йдеться в публікації Delfi, пише "Європейська правда".

Бізнес-джет Cessna, зареєстрований у Австрії, зазнав аварії біля узбережжя Латвії в неділю ввечері, повідомила шведська рятувальна служба. Літак летів з Хереса на півдні Іспанії до Кельна у Німеччині, згідно з даними FlightRadar24.

Встановлено також, що літак зареєстрований в австрійському реєстрі як власність німецької компанії GG Rent із офісом у Кельні.

За даними шведських ЗМІ, на борту був пілот, чоловік, жінка та дівчинка. Можливо, це були члени однієї родини.

Незабаром після зльоту пілот повідомив, що у нього виникла проблема із тиском у салоні. Потім одразу за межами Піренейського півострова контакт із літаком було втрачено.

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg