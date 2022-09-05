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У берегов Латвии при загадочных обстоятельствах разбился частный самолет 

Понедельник, 5 сентября 2022, 07:21

В Балтийском море у берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna - его маршрут выглядел подозрительно и менялся, поэтому сопроводить самолет были направлены самолеты НАТО.

Об этом говорится в публикации Delfi, пишет "Европейская правда".

Бизнес-джет Cessna, зарегистрированный в Австрии, потерпел крушение у побережья Латвии в воскресенье вечером, сообщила шведская спасательная служба. Самолет летел из Хереса на юге Испании в Кельн в Германии, согласно данным FlightRadar24.

Установлено также, что самолет зарегистрирован в австрийском реестре как собственность германской компании GG Rent с офисом в Кельне.

По данным шведских СМИ, на борту находился пилот, мужчина, женщина и девочка. Возможно, это были члены одной семьи.

Вскоре после взлета пилот сообщил, что у него возникла проблема с давлением в салоне. Затем сразу за пределами Пиренейского полуострова контакт с самолетом был утрачен.

Во время полета самолет сменил свой маршрут. Он совершил повороты над Парижем и Кельном, прежде чем направиться к Балтийскому морю, к шведскому острову Готланд. Когда самолет пролетел мимо аэропорта в Кельне, где должен был приземлиться, авиадиспетчерская служба попыталась связаться с пилотом, но не получила ответ.

За самолетом были отправлены германские истребители, а затем и датские, тогда как Cessna продолжила прямой курс над Балтийским морем. В 19:37 он начал быстро терять скорость и высоту, а затем упал в море.

"Нам стало известно, что самолет потерпел крушение к северо-западу от города Вентспилс в Латвии", - сообщил представитель службы спасения Швеции, добавив, что Cessna исчезла с радаров.

Шведская спасательная служба сообщила также, что сопровождавшие самолет пилоты союзников никого не увидели в кабине.

Позже шведский спасательный вертолет смог обнаружить в воде обломки и нефтяное пятно.

Шанс найти выживших оценивается как минимальный. Место падения самолета расположено в нескольких километрах северо-западнее Вентспилса. Спасательные группы из Латвии, Швеции и Литвы прибыли к месту крушения вскоре после того, как сообщили о падении самолета. Позже руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон сообщил AFP, что самолет разбился, когда у него закончилось топливо.

Напомним, в августе крупнейший военный корабль Великобритании сломался у южного побережья страны.

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Латвия инциденты Расширение НАТО

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