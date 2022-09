У берегов Латвии при загадочных обстоятельствах разбился частный самолет 

В Балтийском море у берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna - его маршрут выглядел подозрительно и менялся, поэтому сопроводить самолет были направлены самолеты НАТО.

Об этом говорится в публикации Delfi, пишет "Европейская правда".

Бизнес-джет Cessna, зарегистрированный в Австрии, потерпел крушение у побережья Латвии в воскресенье вечером, сообщила шведская спасательная служба. Самолет летел из Хереса на юге Испании в Кельн в Германии, согласно данным FlightRadar24.

Установлено также, что самолет зарегистрирован в австрийском реестре как собственность германской компании GG Rent с офисом в Кельне.

По данным шведских СМИ, на борту находился пилот, мужчина, женщина и девочка. Возможно, это были члены одной семьи.

Вскоре после взлета пилот сообщил, что у него возникла проблема с давлением в салоне. Затем сразу за пределами Пиренейского полуострова контакт с самолетом был утрачен.

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg