Жителів Словаччини попередили через тигра, що втік з господарства в Україні

На українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті.

Про це повідомляє портал tvnoviny.sk, пише "Європейська правда".

Ще ввечері у суботу Facebook-сторінка словацького села Улич повідомила, що на сході Словаччини зафіксували переміщення тигра.

"Повідомляємо вам, що поряд із селом переміщається тигр, що втік із зоопарку в Україні. Просимо вас бути пильними та обмежити пересування за межами ваших будинків. Якщо ви побачите тварину, телефонуйте до поліції чи голови села", - йшлося у повідомленні.

Голова села Ян Холінка підтвердив інформацію порталу.

"Надійшли три телефонні дзвінки з попередженням з поліції. Спочатку про те, що тигр перетинає кордон, пізніше про те, що він уже перейшов кордон і останнє повідомлення про те, що він прямує до кадастру нашого села", - сказав Холінка.

Тигра також зафіксувала фотопастка приблизно за 5 кілометрів від села Брезовець.

Попередження про звіра також з'явилося на Facebook-сторінці поліції Словаччини в неділю. Згідно з опублікованою інформацією, попередження про тигра поліція отримала від своїх українських колег у суботу о 17:30.

З’ясувалося, що тигр утік із домашнього розведення одного із мешканців села Стричава Закарпатської області. Мирослав Бураль, директор адміністрації національного парку "Полонини", підтвердив цю інформацію агентству TASR. За його словами, дитинча тигра вивезли із зоопарку на сході України на початку війни через безперервні бої.

"Це дитинча кількох місяців, воно було поміщене у розведенні у вольєрі, куди його ходили фотографувати сім'ями з дітьми, тому він звик до присутності людей", — сказав Бураль.

Він припустив, що тварина вже могла повернутись, оскільки пізніше її ніхто не бачив.