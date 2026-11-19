Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі "коаліції охочих", яка проходить у четвер у Берліні, учасники обговорюють подальшу підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе в Х.

Зеленський подякував усім партнерам, які долучились до зустрічі у Берліні.

"Обговорюємо подальшу підтримку: якомога швидшу реалізацію рішення ЄС надати Україні 45 мільярдів євро на закриття бюджетних потреб; зміцнення ППО, зокрема через PURL; зимовий пакет перехоплювачів балістики; нові оборонні спроможності, які можемо реалізувати з Європою. Звісно, говоримо про дипломатію достойного миру", – зазначив він.

Зеленський також висловив вдячність "кожному, хто посилює наш захист і працює на закінчення російської війни".

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції на засіданні "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада представить три пріоритети.

Також стало відомо, що на засіданні йтиметься про плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників у рамках гарантій безпеки після завершення бойових дій.