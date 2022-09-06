У Латвії не змогли домовитись про обмеження видачі дозволів на проживання росіянам

У Латвії правляча коаліція не змогла прийти до єдиної думки про поправки до закону про імміграцію, які передбачають суворіші вимоги до видачі тимчасових дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомив після засідання коаліції міністр внутрішніх справ Латвії Крістоп Еклонс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Поправки подало міністерство внутрішніх справ, однак, оскільки коаліція не змогла за ними домовитися, Національне об'єднання та "Консервативні" підготували ще один законопроєкт, поданий до Сейму, сказав міністр внутрішніх справ.

Еклонс повідомив, що обмеження передбачають низку винятків, щоб зберегти раніше взяті на себе зобов'язання перед громадянами та підприємцями інших країн, а також дати людям, які вступили на шлях інтеграції в Латвії, можливість залишитися в країні та інтегруватися у суспільство.

На питання, чи вдасться обмежити в'їзд у країну з тих країн Євросоюзу, які не обмежать видачу дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі, Еклонс зазначив, що з цього питання повної одностайності в ЄС немає. Наскільки це можливо, Латвія намагатиметься об'єднатися із сусідніми країнами, щоб розробити єдину політику та спільно вирішувати це питання на рівні всього ЄС.

Як повідомлялося, міністерство внутрішніх справ підготувало зміни до закону про імміграцію, які передбачають припинення до 30 червня 2023 року повторної видачі дозволів громадянам Росії та Білорусі, при цьому запропоновані зміни вплинуть на можливості роботодавців продовжувати трудові відносини з працівниками цих країн.

Нині перехідні правила закону про імміграцію передбачають обмеження отримання першого тимчасового дозволу на проживання для громадян Росії та Білорусі.

Станом на 1 липня 2022 року з дійсними дозволами на проживання у Латвії перебувало 2180 працівників та 144 зареєстрованих у комерційному регістрі посадових осіб із відповідних країн, а також 22 інвестори, які вклали кошти в основний капітал комерційних товариств. З дійсними візами, які були видані у зв'язку із зайнятістю, на 1 серпня 2022 року в Латвії перебувало 2099 громадян Росії та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Латвія введе додаткові перевірки для всіх громадян РФ та Білорусі, які хочуть в’їхати.