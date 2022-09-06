В Латвии не смогли договориться об ограничении выдачи видов на жительство россиянам

В Латвии правящая коалиция не смогла прийти к единому мнению о поправках к закону об иммиграции, предусматривающих более строгие требования к выдаче временных разрешений на проживание гражданам России и Беларуси.

Об этом сообщил после заседания коалиции министр внутренних дел Латвии Кристоп Эклонс, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Поправки подало министерство внутренних дел, однако, поскольку коалиция не смогла по ним договориться, Национальное объединение и "Консервативные" подготовили еще один законопроект, поданный в Сейм, сказал министр внутренних дел.

Эклонс сообщил, что ограничения предусматривают ряд исключений, чтобы сохранить ранее взятые на себя обязательства перед гражданами и предпринимателями других стран, а также предоставить людям, вступившим на путь интеграции в Латвию, возможность остаться в стране и интегрироваться в общество.

На вопрос, удастся ли ограничить въезд в страну из стран Евросоюза, которые не ограничат выдачу разрешений на проживание гражданам России и Беларуси, Эклонс отметил, что по этому вопросу полного единодушия в ЕС нет. По возможности, Латвия будет пытаться объединиться с соседними странами, чтобы разработать единую политику и совместно решать этот вопрос на уровне всего ЕС.

Как сообщалось, министерство внутренних дел подготовило изменения в закон об иммиграции, предусматривающие прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи разрешений гражданам России и Беларуси, при этом предложенные изменения окажут влияние на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками этих стран.

В настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают ограничение получения первого временного вида на жительство для граждан России и Беларуси.

По состоянию на 1 июля 2022 года с действительными видами на жительство в Латвии находилось 2180 работников и 144 зарегистрированных в коммерческом регистре должностных лиц из соответствующих стран, а также 22 инвестора, вложивших средства в основной капитал коммерческих обществ. С действительными визами, выдаваемыми в связи с занятостью, на 1 августа 2022 года в Латвии находились 2099 граждан России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что Латвия введет дополнительные проверки для всех граждан РФ и Беларуси, желающих въехать.