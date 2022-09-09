У Німеччині поліція застрелила чоловіка, який напав на перехожих з ножем і кричав "Аллах акбар"

Поблизу вокзалу у німецькому місті Ансбах поліція застрелила чоловіка, який поранив ножем кількох людей і кричав "Аллах акбар".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Поліція застосувала вогнепальну зброю в Ансбаху близько 18.00 у четвер. Від отриманих поранень чоловік помер на місці, незважаючи на негайні спроби реанімувати його.

Попри вигуки "Аллах акбар" поліція поки не підтверджує ісламістське підґрунтя нападу.

Застреленим виявився 30-річний чоловік. З тактичних міркувань більше подробиць в поліції повідомляти не хочуть. "Але ми знаємо, хто він" - зазначили в поліції. Наразі в оточенні нападника тривають слідчі дії та обшуки.

За даними поліції, чоловік напав на кількох перехожих і поранив ножем щонайменше двох людей. Наразі не можна виключити, що він нападав на перехожих без розбору.

За даними поліції, чоловіка вдалося зупинити кільком стривоженим екіпажам патрульних. Коли він напав на офіцерів, поліція застосувала вогнепальну зброю. Двом постраждалим перехожим нічого не загрожує. Правоохоронці не постраждали.

Нагадаємо, у серпні прикордонна поліція Франції застрелила озброєного ножем чоловіка, який погрожував в аеропорту Руассі-Шарль де Голль поблизу Парижа.