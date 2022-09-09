В Германии полиция застрелила мужчину, напавшего на прохожих с ножом и кричавшего "Аллах акбар"

У вокзала в немецком городе Ансбах полиция застрелила мужчину, который ранил ножом нескольких человек и кричал "Аллах акбар".

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

Полиция применила огнестрельное оружие в Ансбахе около 18.00 в четверг. От полученных ранений мужчина скончался на месте, невзирая на немедленные попытки реанимировать его.

Несмотря на возгласы "Аллах акбар", полиция пока не подтверждает исламистскую основу нападения.

Застреленным оказался 30-летний мужчина. По тактическим соображениям больше подробностей в полиции сообщать не хотят. "Но мы знаем, кто он" - отметили в полиции. В настоящее время в окружении нападавшего продолжаются следственные действия и обыски.

По данным полиции, мужчина напал на нескольких прохожих и ранил ножом по меньшей мере двух человек. Пока нельзя исключить, что он нападал на прохожих без разбора.

По данным полиции, мужчину удалось остановить нескольким встревоженным патрульным экипажам. Когда он напал на офицеров, полиция применила огнестрельное оружие. Двум пострадавшим прохожим ничего не угрожает. Правоохранители не пострадали.

Напомним, в августе пограничная полиция Франции застрелила вооруженного ножом мужчину, который угрожал в аэропорту Руасси-Шарль де Голль вблизи Парижа.