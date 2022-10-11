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Угорського міністра знову чекають з візитом у Москві

Вівторок, 11 жовтня 2022, 08:45

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня, імовірно, знову відвідає Москву з візитом, розриваючи європейську дипломатичну ізоляцію РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", очікується участь Сійярто у масштабній конференції "Російський енергетичний тиждень", яку проводить уряд Росії.

Петер Сійярто є оголошеним і підтвердженим учасником конференції у четвер 13 жовтня на панелі за назвою "Глобальні енергетичні тренди: сьогодні та завтра"

У програмі форуму зазначається, що Сійярто буде присутнім на заході вживу, а не включатиметься онлайн.

У період жорсткої політичної ізоляції Росії на цей захід не прибуде для офіційної участі жоден інший європейський урядовець. В урядовому заході погодилися брати участь лише представники держав-партнерів РФ: Казахстану, Туреччини, Азербайджану, Білорусі, Ірану, Лаосу та посадовець середньої ланки з  Камбоджі.

Як повідомлялося, у липні Петер Сійярто вже розривав ізоляцію Росії. Він ставши першим з початку вторгнення посадовцем, який відвідав Москву не для мирних переговорів, а для вирішення двосторонніх питань. Досі ніхто інший з міністрів держав ЄС не повторював такий крок.

Про важливість цього вибору та про те, як Угорщина помиляється не вперше, читайте в публікації Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.

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Угорщина Війна з РФ

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