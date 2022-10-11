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Венгерского министра снова ждут с визитом в Москве

Вторник, 11 октября 2022, 08:45

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на этой неделе, вероятно, снова посетит Москву с визитом, разрывая европейскую дипломатическую изоляцию РФ.

Как сообщает "Европейская правда", ожидается участие Сийярто в масштабной конференции "Российская энергетическая неделя", которую проводит правительство России.

Петер Сийярто является объявленным и подтвержденным участником конференции в четверг 13 октября на панели под названием "Глобальные энергетические тренды: сегодня и завтра"

В программе форума отмечается, что Сийярто будет присутствовать на мероприятии вживую, а не включаться онлайн.

В период жесткой политической изоляции России на это мероприятие не прибудет для официального участия ни один другой европейский чиновник. В правительственном мероприятии согласились участвовать только представители государств-партнеров РФ: Казахстана, Турции, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Лаоса.

Как сообщалось, в июле Петер Сийярто уже разрывал изоляцию России. Он стал первым с начала вторжения чиновником, который посетил Москву не для мирных переговоров, а для решения двусторонних вопросов. До сих пор никто другой из министров государств ЕС не повторял такой шаг.

О важности этого выбора и о том, как Венгрия ошибается не впервые, читайте в публикации Венгрия выбирает сторону зла. Опять, как в 1939 году.

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Венгрия Война с РФ

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