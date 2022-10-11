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Эрдоган встретится с Путиным 12 октября - СМИ

Вторник, 11 октября 2022, 11:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским президентом Владимиром Путиным на полях регионального саммита в столице Казахстана Астане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AFP со ссылкой на информацию турецких официальных лиц.

Эрдоган до сих пор не прокомментировал массовые российские удары по стране в понедельник, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек и более 100 получили ранения.

Но министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой после атак.

Эрдоган встречался с Путиным в кулуарах регионального саммита в Узбекистане в прошлом месяце.

Он неоднократно заявлял, что надеется организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского для переговоров. Недавно Зеленский подписал указ, который запрещает любые переговоры с российским президентом.

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Эрдоган Путин

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