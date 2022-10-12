Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України

Середа, 12 жовтня 2022, 23:11

Міністерства закордонних справ та промисловості й торгівлі Чехії в середу представили програму допомоги Україні на 2023-2025 роки, яка передбачає щорічне виділення 500 мільйонів чеських крон (20,3 мільйона євро).

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Програма допомоги охоплює гуманітарні, стабілізаційні, відновлювальні та економічні аспекти відбудови України.

"План передбачає залучення чеських компаній та рішень, які вже мають відмінну репутацію в Україні. Ми хочемо залучити як приватну сферу, так і некомерційний сектор", – сказав Ліпавський.

Він додав, що уряди Чехії та України обговорять подальші кроки на спільному засіданні в Києві, яке анонсувалося раніше.

Раніше міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що його країна хотіла б бути лідером у післявоєнній відбудові України, і головним завданням є забезпечення для цього європейських фінансів.

Читайте також: Зелене відновлення: на яких принципах буде базуватися відбудова України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Війна з РФ

Статті

Інша Білорусь: якою має стати політика Києва та з ким варто вести діалог

Україна більше не може підтримувати дипломатичні відносини з режимом Лукашенка. Проте виникає інша проблема: з ким із білоруської опозиції можна вести діалог?
12 жовтня 2022 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"

"Ми входимо в ідеальний шторм": Виступ топ-дипломата ЄС про нову світову реальність

"Зміна клімату плюс війна створюють гуманітарну кризу таких масштабів, про які ми в Європі навіть не здогадуємось..."
12 жовтня 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

Між Орбаном та Україною: який вибір доводиться робити владі Польщі

Польська влада опинилася перед дилемою. Про повноцінне повернення колишніх відносин із Будапештом не йдеться. Проте існує потреба узгоджувати свої дії у суперечці із Брюсселем.
11 жовтня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди