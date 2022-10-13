Під час бойових дій на Донбасі загинув американець Дейн Партридж, який воював на боці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Державний департамент США в середу підтвердив, що йому відомо про загибель американця на Донбасі, але відмовився уточнювати подробиці.

Сестра Партриджа в розмові з американським телеканалом підтвердила, що він загинув на Донбасі.

Кілька днів тому вона написала у Facebook, що її брата відключили від системи життєзабезпечення. Чоловік перебував у комі після поранення в голову танковим снарядом "під час боротьби за українську свободу".

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо про смерть кількох громадян США – переважно колишніх військовослужбовців, – які долучилися до лав добровольчих підрозділів.

Наприкінці серпня у Держдепартаменті США підтвердили загибель щонайменше сьомого американського громадянина в Україні.