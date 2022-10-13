Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

На Донбасі загинув американець

фото
Четвер, 13 жовтня 2022, 17:12

Під час бойових дій на Донбасі загинув американець Дейн Партридж, який воював на боці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Державний департамент США в середу підтвердив, що йому відомо про загибель американця на Донбасі, але відмовився уточнювати подробиці.

Сестра Партриджа в розмові з американським телеканалом підтвердила, що він загинув на Донбасі.

Кілька днів тому вона написала у Facebook, що її брата відключили від системи життєзабезпечення. Чоловік перебував у комі після поранення в голову танковим снарядом "під час боротьби за українську свободу".

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо про смерть кількох громадян США – переважно колишніх військовослужбовців, – які долучилися до лав добровольчих підрозділів.

Наприкінці серпня у Держдепартаменті США підтвердили загибель щонайменше сьомого американського громадянина в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Війна з РФ

Статті

Непотрібний союзник: навіщо Києву розколювати білоруську опозицію

Штучний розкол серед білоруської опозиції здатний лише послабити її вплив всередині Білорусі. І це буде явно не на користь Україні.
13 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС

Якщо Єврокомісія справді прагне стати геополітичною, то має зрозуміти, наскільки небезпечною є її політика щодо України та Молдови...
13 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Кишинів-Прага-Київ

Не на часі: як тютюнова галузь блокує впровадження євроінтеграційного закону

П'ять років тютюнова індустрія блокувала прийняття євроінтеграційного закону, а зараз намагається використати війну як індульгенцію на його невиконання.
13 жовтня 2022 — Марічка Гринишин, ГО "Життя"