Во время боевых действий на Донбассе погиб американец Дейн Партридж, воевавший на стороне Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Государственный департамент США в среду подтвердил, что ему известно о гибели американца на Донбассе, но отказался уточнять подробности.

Сестра Партриджа в разговоре с американским телеканалом подтвердила, что он погиб на Донбассе.

Несколько дней назад она написала в Facebook, что ее брата отключили от системы жизнеобеспечения. Мужчина находился в коме после ранения в голову танковым снарядом "во время борьбы за украинскую свободу".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину стало известно о смерти нескольких граждан США - преимущественно бывших военнослужащих, - которые присоединились к рядам добровольческих подразделений.

В конце августа в Госдепартаменте США подтвердили гибель по меньшей мере седьмого американского гражданина в Украине.