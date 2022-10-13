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На Донбассе погиб американец

Четверг, 13 октября 2022, 17:12

Во время боевых действий на Донбассе погиб американец Дейн Партридж, воевавший на стороне Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Государственный департамент США в среду подтвердил, что ему известно о гибели американца на Донбассе, но отказался уточнять подробности.

Сестра Партриджа в разговоре с американским телеканалом подтвердила, что он погиб на Донбассе.

Несколько дней назад она написала в Facebook, что ее брата отключили от системы жизнеобеспечения. Мужчина находился в коме после ранения в голову танковым снарядом "во время борьбы за украинскую свободу".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину стало известно о смерти нескольких граждан США - преимущественно бывших военнослужащих, - которые присоединились к рядам добровольческих подразделений.

В конце августа в Госдепартаменте США подтвердили гибель по меньшей мере седьмого американского гражданина в Украине.

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