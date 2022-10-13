Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Члени НАТО домовилися збільшити запаси озброєнь і техніки – генсек

Четвер, 13 жовтня 2022, 18:41

Міністри оборони країн-членів Північноатлантичного Альянсу на зустрічі в четвер домовилися збільшити запаси озброєння на тлі їхнього виснаження через військову допомогу Україні.

Як передає "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про збільшення запасів боєприпасів і техніки для прискорення спроможності їхнього постачання (Україні) та використання процесу оборонного планування НАТО, аби надати галузі довгострокові потреби для збільшення виробництва", – сказав він.

НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами – Столтенберг

Столтенберг додав, що агенції НАТО можуть підтримувати членів Альянсу "шляхом спрощення процедури закупівлі та організації складів зберігання техніки".

Кількома днями раніше, пояснюючи необхідність поповнення військових запасів країнами-членами Альянсу, генсек НАТО говорив, що блок не є стороною конфлікту в Україні, "але наша підтримка грає ключову роль".

Нагадаємо, наприкінці вересня Столтенберг скликав позачергове засідання Конференції національних директорів з питань озброєнь (CNAD), на якому закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Розширення НАТО

Статті

Непотрібний союзник: навіщо Києву розколювати білоруську опозицію

Штучний розкол серед білоруської опозиції здатний лише послабити її вплив всередині Білорусі. І це буде явно не на користь Україні.
13 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС

Якщо Єврокомісія справді прагне стати геополітичною, то має зрозуміти, наскільки небезпечною є її політика щодо України та Молдови...
13 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Кишинів-Прага-Київ

Не на часі: як тютюнова галузь блокує впровадження євроінтеграційного закону

П'ять років тютюнова індустрія блокувала прийняття євроінтеграційного закону, а зараз намагається використати війну як індульгенцію на його невиконання.
13 жовтня 2022 — Марічка Гринишин, ГО "Життя"